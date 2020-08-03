BELGRAD ORMANI'NDA BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri de Belgrad Ormanı oldu.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri de Belgrad Ormanı oldu. Bayramın son gününde ormana gelen vatandaşlar mangal yakıp, piknik yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyardı.

DOĞAYA MİSAFİR OLDUK BUGÜN

Ekrem Özcan, 'Zor bir süreçteyiz. 4-5 ay sonra ilk defa pikniğe çıkıyorum. Tabi bizim için çok iyi oldu. Biz sabah erken geldik, doğaya misafir olduk bugün. İnsanlar dört duvar arasında sıkıldığı için mecbur kendini doğaya atıyor.ö ifadelerini kullandı. Özcan, koronavirüse karşı aldığı önlemler sorusuna da 'Maske, mesafe ve temizlik. Elimizden geldiği kadar topluluğa girmemeye çalışıyoruzö cevabını verdi.

BU KADAR KALABALIK OLMASI İYİ DEĞİL

Ailecek tatile geldiklerini ifade eden Mustafa Toksarı 'Stres atmak için geldik ama bu kadar kalabalık olması iyi değil. İnsanlar İstanbul dışına gidemeyince böyle yerlere akın etti. Yarın mesai başlıyor, iznin son gününde ormana gelip bir temiz hava alalım dedik" şeklinde konuştu.

İŞE BAŞLAMADAN STRES ATALIM DEDİK

Havalimanında çalıştığını dile getiren Derya Toksarı ise 'Yarın iş başı yapacağız, işe başlamadan stres atalım dedik. Orman kabalık ama maske takıyoruz, elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Zaten bayadır dışarı çıkmıyorduk, bunaldık" dedi.

Kaynak: DHA