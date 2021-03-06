Belgrad Ormanı'nda aylar sonra piknik yoğunluğu

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknik yapmak ve ailesiyle vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Belgrad Ormanı

uzun süredir hafta sonları sessizliğe bürünmüştü. 1 Mart'tan itibaren İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkmak kısıtlamasının kaldırılmasıyla Belgrad Ormanı yeniden eski kalabalık günlerine döndü. Evde oturmaktan sıkılan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Piknik ve spor yapmak veya temiz hava almak için ormana akın eden vatandaşlar doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Belgrad Ormanı'nın yeniden kalabalıklaştığı o anlar drone ile havandan görüntülendi.

"Umarım herkes kontrollü olur ve olumsuz etkileri olmaz"

Kontrollü bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerektiğini söyleyen Volkan Tekin, "Güzel oldu, uzun zamandır çocuklarla zor zamanlar geçiriyorduk. Umarım herkes kontrollü olur ve olumsuz etkileri olmaz. Aynı zamanda nefes almış ve rahatlamış oluruz. Herkesin piskolojisi bu dönemde etkilendi. Biraz rahatlamaya herkesin ihtiyacı var. Ama çokta rahatlamayalım bu meret hala geçmedi. İnşallah tez zamanda daha rahat oluruz" dedi.

"Biz de burada sosyal mesafeyi koruyarak pikniğimizi yapıyoruz"

Ülkemizin kısa sürede korona virüsten kurtulmasını temenni eden Mehmet Deniz, "Uzun bir süreden sonra böyle temiz bir havaya çıkmak gayet güzel oldu. Çocukları da alıp çıktık. İnşallah bunun devamı gelir ve inşallah kısa zamanda ülkemiz bu corona virüsten kurtulur. Sosyal mesafeyi vatandaşlar korursa bir sıkıntı yaşamayız. Biz de burada sosyal mesafeyi koruyarak pikniğimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı