Mardin'de "Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye Mardin'de Fotoğraflar" sergisi açıldı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinde geçen ay sona eren, "Fotoğrafın Türlü Halleri - Murat Germen: Kesit Retrospektif" sergisi kapsamında kurulan atölyede eğitim alan 17 gencin çektiği fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen öncülüğünde, Ahmet Elhan'ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin çalışmalarından oluşan serginin açılışı törenle yapıldı.

Sakıp Sabancı Kent Müzesinde düzenlenen törende konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Mardinli sanatseverlerin "Fotoğrafın Türlü Halleri" sergisine ve bu kapsamda yürütülen atölyelere yoğun ilgisinin yeni serginin temelini oluşturduğunu söyledi.

Tarihi duvarlarında bugüne kadar pek çok usta ismi ağırlayan Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nin, genç yeteneklerin eserleriyle dolmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Safkan, "Geçen sene eylül ayında 7. sergimiz olan 'Fotoğrafın Türlü Halleri - Murat Germen: Kesit Retrospektif' sergisi açmıştık. Bu sergimiz çok yoğun ziyaret aldı. Sergimizin yolculuğundaki atölye çalışmaları da bugün Mardin'de sanatçı gençlere ilham verdi. Biz Sabancı vakfı olarak bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanları ile paylaşmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sanatın birleştiren bir gücü olduğuna değinen Safkan, gençleri motive ve teşvik ettiklerinde daha da mutlu olduklarını, çünkü hedef kitlelerinden birinin gençler olduğunu vurguladı.

Fotoğraf sanatçısı Germen de Mardinli kardeşleriyle ortaya çıkardığı serginin hiç unutmayacağı bir deneyim olduğunu belirterek, bu işbirliğinin tekrarlanabilmesini umut ettiklerini söyledi.

Açılışa, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Artuklu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Hiçbezmez, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı.

17 genç yeteneğe ait 250'den fazla eserin yer aldığı sergi 15 Eylül'e kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA