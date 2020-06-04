Belediyeye ait araziler tarıma kazandırılacak ELAZIĞ'ın Ağın Belediyesi'ne ait araziler tarıma kazandırılarak, belediyenin bütçesine katkı sağlanacak.

ELAZIĞ'ın Ağın Belediyesi'ne ait araziler tarıma kazandırılarak, belediyenin bütçesine katkı sağlanacak. Belediye Başkanı Ali Uslu, belediyeye ait 2 bin 500 dönüm arazinin 600 dönümüne arpa ekimi yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde tespit edilen tarımsal faaliyet yürüten 3 belediyeden biri olan Ağın Belediyesi, arazilerini tarıma kazandırıyor. Belediye Başkanı Ali Uslu, Ağın'ın en geniş araziye sahip olan belediyelerden olduğunu belirterek, 2 bin 500 dönüm arazinin 600 dönümüne arpa ekimi yapıklarını söyledi. Arazilere yöreye özgü tüylü nohut, badem, dut ve cevizin yanı sıra buğday ekiminin de yapılacağını söyleyen Başkan Uslu, bu yöntemle ülke ekonomisine katkıda bulunup, belediyenin bütçesini de artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Göl kenarında bulunan arazide ise 2 bin 500 metrekare alanda 'Hayır Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceklerini anlatan Uslu, elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktardı.

'BAKANLIK TOHUM VE ARAÇ VERECEK'

Uslu, yürüttükleri proje nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, gübre ve araç desteğinde bulunacağını ifade ederek, "Seçim beyannamemizde belediyemize ait arazilerimizi kendimizin ekip biçeceği yönünde Ağınlı hemşehrilerimize söz vermiştik. Bununla ilgili geçen sene Ekim ayında toplamda 1000 dönüm arazimizi sürdük, bunun elverişli olan yeri 600 dönümüne arpamızı ektik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bize hem sertifikalı tohum hem de araç desteği verilecek. Belediyemizin aylık geliri çok düşüktür. Bize gelen ödeneğin 3 katı giderimiz var. Bu açığı bizden önceki yerel yöneticiler belediyemize ait arazileri satarak kapatmış. Biz de istiyoruz ki satılan araziler hepimizin malı. Biz kendimiz işleyelim, hem de belediye bütçesine gelir sağlayalım ki gelir sağlayacağımıza da eminiz" dedi.

Kaynak: DHA