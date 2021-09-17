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Belediyespor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Belediyespor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

2021-2022 sezonu hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Boğazın Sultanları, 17 Eylül 2021 Cuma günü oynanan hazırlık maçında Karşıyaka'yı ağırladı. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katılım gösterdi. Yeni sezon öncesi Voleybol takımına moral olmak amacı ile tribünlerde yerini alan Başkan Gökhan, Belediyespor oyuncularına başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

17. 09. 2021 16: 12

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