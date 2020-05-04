Belediyeden hayırsever işadamlarına jest
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Belediyeden hayırsever işadamlarına jest

Belediyeden hayırsever işadamlarına jest
04.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:50

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hayırsever işadamları, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere binlerce gıda kolisini belediyeye teslim etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hayırsever işadamları, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere binlerce gıda kolisini belediyeye teslim etti. İlçe Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da iş adamlarına jest olarak isimlerinin yer aldığı pankarttı belediye binasına astı.

Birecik'te birlik ve beraberliğin güçlendiği ramazan ayı dolayısıyla hayırsever işadamları ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Geçtiğimiz günlerde 5 işadamı tarafından 5 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilmişti. Yardım zincirine 19 işadamı daha katılarak sayı 24 oldu. 24 hayırsever işadamı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yaklaşık 5 bin gıda kolisini belediyeye teslim etti ve yardımlar, kısa süre içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

İlçe Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yardımda bulunan tüm işadamlarına teşekkür ederek, işadamlarına jest olarak isimlerinin yer aldığı pankarttı belediye binasına astı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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