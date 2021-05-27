Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları kaldırıldı
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Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları kaldırıldı

Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, askeri darbe zamanlarında Adapazarı'na belediye başkanı olarak atanan isimlerin fotoğraflarını panodan kaldırdıklarını belirterek, "Darbeci ve heveslilerinin tüm izlerini silmeye devam" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, askeri darbe zamanlarında Adapazarı'na belediye başkanı olarak atanan isimlerin fotoğraflarını panodan kaldırdıklarını belirterek, "Darbeci ve heveslilerinin tüm izlerini silmeye devam" dedi.

Darbelerde belediye başkanı olarak atanan kişilerin fotoğrafları Adapazarı Belediye Başkanlarının bulunduğu panoda yer alıyordu. 27 Mayıs ihtilalinin yıldönümünde, Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbelerde Belediye Başkanı olarak atanan cuntacıların fotoğraflarını kaldırdık. Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Tavrımız istikrardan, güçlü devlet ve güçlü milletten yana. Darbeci ve heveslilerinin tüm izlerini silmeye devam" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları kaldırıldı
Belediyeden darbeci başkanların fotoğrafları kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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