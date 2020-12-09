Belediye temizlik görevlileri yüzde 40'lık zam oranı ile rahat nefes aldı
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Belediye temizlik görevlileri yüzde 40'lık zam oranı ile rahat nefes aldı

09.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:49
Belediye temizlik görevlileri yüzde 40'lık zam oranı ile rahat nefes aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesinde şehrin temizliği ile ilgilenen personelin yüzde 40 oranında zam alacağını açıklaması temizlikte çalışan personele rahat nefes aldırdı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesinde şehrin temizliği ile ilgilenen personelin yüzde 40 oranında zam alacağını açıklaması temizlikte çalışan personele rahat nefes aldırdı.

Temizlik birimde çalışan personel alınan zam karşısında çalışmalarının belediye tarafından görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Hacı Murat Bostancı, zam karşısında çok sevindiklerini belirtti. Bostancı, "Çok sevindik. Allah razı olsun uzun zamandır bekliyorduk."dedi.

Yasettin Kara isimli görevli ise belediye başkanı ve yardımcılarına teşekkür etti. Sendikanın ve belediye yönetiminin temizlik personeline verdiği zam konusunda emekçinin düşünülmesinden yana tavır alınmasına memnun olduğunu ifade eden Osman Kaya ise açıklamasında; "Sendika ve belediyeye emekçileri düşündükleri için teşekkür ederiz. Evlerimize gönül rahatlığı ile gideceğiz. Ekonomimize katkı sağladılar. Selehattin başkanın temizlik personeli için bir sözü var; 'İlerleyen dönemlerde maaşımızın memur maaşına denk gelmesi' sözü bu kendilerine teşekkür ederim"diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde ilk kez yüzde 40'lık zam oranına ulaşıldığını söyleyen Mustafa Akbaş ise düşüncelerini şöyle anlattı; "İlk defa böyle bir olay oldu. Başkana ve sendika yöneticilerine teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Bu hayat şartlarında bizlere bu zam ilaç gibi geldi. Başkan bizlere işçiyi üstte tuttuğunu gösterdi."ifadelerini kullandı.

Sözleşme imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise çalışan personelin siyasi görüşlerine bakmadıklarını kendilerini ilgilendirenin insanca ve hakça bir düzen olduğunu belirtmişti. - KIRŞEHİR

Belediye temizlik görevlileri yüzde 40'lık zam oranı ile rahat nefes aldı
Belediye temizlik görevlileri yüzde 40'lık zam oranı ile rahat nefes aldı
Belediye temizlik görevlileri yüzde 40'lık zam oranı ile rahat nefes aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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