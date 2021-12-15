Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmangazi Belediyesi personeline iş güvenliği uzmanları tarafından yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.

Osmangazi Belediyesi personeline iş güvenliği uzmanları tarafından yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.

Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, personeline yüksekte çalışırken iş güvenliği eğitimi düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Çalışmaları kapsamında belediye çalışanlarına, yapacakları işle ilgili tehlike ve riskler konusunda "Yüksekte Çalışma Eğitimi" gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Recep Gür, Belediye Meclis Salonu'nda yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları, düşmeye neden olan faktörler, düşmenin nedenleri ve süresi, yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler, yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri, tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler, ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler, sağlık ve güvenlik işaretleri ile yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular hakkında teorik bilgiler verdi. Ardından sınava tutulan personel, öğrendikleri bilgileri Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Şantiye Birimlerinin bulunduğu açık alanda uygulama imkanı buldu. - BURSA

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title