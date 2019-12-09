Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi
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Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi

Karabük Belediyesi personeline "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" semineri verildi.

09.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:20
Belediye personeline madde bağımlılığı eğitimi

Belediyesi personeline "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" semineri verildi.


Karabük İl ve Karabük Belediyesi tarafından organize edilen "Narko Rehber" projesi kapsamında Karabük Belediyesi personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.


Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Ahmet Dinç Derim, farklı birimlerde görev yapan belediye personellerine madde bağımlılığı ve korunma yolları hakkında bilgiler verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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