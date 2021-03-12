Belediye personelinden anlamlı klip

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy için Yenişehir Belediyesi özel bir klip hazırladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy için Yenişehir Belediyesi özel bir klip hazırladı. Klipte Belediye Başkanı Davut Aydın ve müdürler İstiklal Marşını seslendirdi.

İstiklal Marşı, TBMM tarafından tam 100 yıl önce Türkiye'nin mill3i marşı olarak kabul edildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında Belediye Başkanı ve birim amirlerinin yer aldığı klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Başkan Davut Aydın, "İstiklal Harbi, inancın teslimiyete direnişi, yumruğun çeliğe darbesi, Türklüğün esarete tokadı, yani hakkın batıla galebe çalmasıdır. İstiklal Marşı ise bu galibiyet destanın büyük haykırışıdır. Aziz milletimizin mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı