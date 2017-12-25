Belediye Otoparkındaki Trafoda Yangın

Söke Belediyesi hizmet binasının otopark kısmındaki trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Söke Belediyesi binasının otopark kısmında bulunan trafoda yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.



Dumanların üst katlara yayılması üzerine çalışanlar dışarıya çıktı.



İtfaiye ekipleri trafodaki yangını kısa sürede söndürdü.



Gazetecilere açıklama yapan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Sivrioğlu, yangının trafodan kaynaklandığını, şu anda olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.