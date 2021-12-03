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Belediye meclis üyesinin vurulduğu olayda 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediye meclis üyesinin vurulduğu olayda 4 tutuklama

Zonguldak'ta bağımsız meclis üyesi Murat Birinci'nin silahlı saldırıya uğramasıyla olayı ile ilgili gözaltına alına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOZLU, ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bağımsız meclis üyesi Murat Birinci'nin silahlı saldırıya uğramasıyla olayı ile ilgili gözaltına alına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesinde bağımsız belediye meclis üyesi Murat Birinci, geçen 26 Eylül günü Mithat Akif Caddesi üzerindeki işyerinin önünde maskeli saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Omzundan ve kasığından yaralanan Birinci tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından araştırmayı derinleştiren ekipler 30 Kasım günü 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden H.Ö.'nün savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.İ., E.İ., D.İ. ve M.İ.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - ZONGULDAK

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