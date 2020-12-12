Belediye Meclis Üyesi ve ailesi koronaya yakalandı
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Belediye Meclis Üyesi ve ailesi koronaya yakalandı

12.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:50
Belediye Meclis Üyesi ve ailesi koronaya yakalandı

İncirliova Belediye Meclis Üyesi Muammer Öztürk ve ailesinin, korona testi pozitif çıktı.

İncirliova Belediye Meclis Üyesi Muammer Öztürk ve ailesinin, korona testi pozitif çıktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da artan vakaların ardından, Aydın siyasetinden isimlerin de pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İncirliova Belediyesi İYİ Parti'li Meclis Üyesi Muammer Öztürk'ün de korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi, oğlu ve kendisinin de virüse yakalandığını ifade eden Öztürk, paylaşımında "Değerli akrabalarım, dostlarım ve değerli dava arkadaşlarım, memleketimizin ve bütün dünyanın başına bela olan kovit virüsüne, ben, eşim ve oğlum da yakalanmıştır. Bu musibet hastalıktan bir an önce kurtulmak için yüce Rabbime duacıyım. Siz değerli dostlarım da esirgemez her halde dualarını" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya'dan, geçmiş olsun mesajı

Belediye Meclis Üyesi ve partilisi Muammer Öztürk'ün, virüse yakalandığı haberini alan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Belediye Meclis Üyesi ve ailesi koronaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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