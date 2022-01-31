Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden çalışan belediye işçileri, iş makinelerinin yanı sıra kürekleriyle kaldırımlardaki karları temizliyor.

Bingöl'de yaklaşık 15 gündür aralıklı bir şekilde etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor. Şehir merkezinde yer yer kar kalınlığı 50 santimetreyi aşarken, belediye ekipleri de gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Bingöl Belediyesi iş makineleriyle ana cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, yaz aylarında temizlik işçileri olarak çalışan personel de küreklerle kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor. Yaklaşık 115 işçiden oluşan ekip, kar yağışı etkisini gösterdiğinden bugüne gece gündüz demeden ellerinde kürekle kaldırımlarındaki karları temizleyerek, vatandaşların daha iyi hizmet alması için ter döküyor.

"Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz"

Belediye bünyesinde 6 yıldır çalışan işçilerden Murat Uğur, göreve başladığından beri böyle bir yağış görmediklerini söyledi.

Kar yağışından beri çalışmalara başladıklarını söyleyen Uğur, "Yaklaşık 6 yıldır Bingöl Belediyesi'nde çalışıyorum. 6 yıldır da bu şekilde bir kar görmedim. Yaklaşık 1 aydır Bingöl'de çok yoğun bir kar yağışı var. Biz de sürekli sürekli çalışıyoruz, karla mücadele ediyoruz. Halkımızın yollardan daha rahat geçmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz bu şekilde çalışarak ekmeğimizi alın teriyle çıkarıyoruz. Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - BİNGÖL