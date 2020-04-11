Belediye hoparlörlerinden müzik yayını Kapaklı ilçesinde belediye hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı.

Kapaklı ilçesinde belediye hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, dün gece başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının ardından ilçedeki vatandaşlara motivasyon amaçlı belediye hoparlöründen müzik yayını yaptırdı.

Çetin, yaptığı açıklamada, 48 saat evlerinde kalacak vatandaşların moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için hoparlörlerden "Türkiyem", "İzmir Marşı", "Dombra", "Bir başkadır benim memleketim" ve "Bu ne dünya kardeşim" şarkılarını çaldıklarını belirterek, bu sıkıntılı sürecin hep birlikte aşılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA