Belediye ekiplerinin asfalt mesaisi sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye ekiplerinin asfalt mesaisi sürüyor

Nevşehir Belediyesi ana arterlerin yanı sıra ara sokaklar ve bağlantı yollarında da yoğun asfalt çalışması yürütüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı, sık sık çalışmaları yerinde denetliyor.

Belediye ekiplerinin asfalt mesaisi sürüyor
11.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:37

Nevşehir Belediyesi, sürdürdüğü asfalt çalışmaları ile birlikte vatandaşların takdirini toplarken, asfaltlanan birçok cadde ve sokak yeni görünümüyle konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlıyor.

Şehrin birçok noktasında ana arterlerin aynı sıra bağlantı yollarında ve ara sokaklarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Emek Mahallesi Nar Yolu Sokak ve buradaki bağlantı yollarında sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarını sık sık yerinde denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşıyor.

Mahallelerde gerçekleştirilen ve yapılacak çalışmalara ilişkin vatandaşlarla istişarelerde bulunarak görüşleri alan Başkan Arı, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinliyor.

"Rabbim bizleri milletimize hizmet etmekten bir an dahi alıkoymasın." diyen Arı, "Şehrimizin sadece ana arterlerinde değil ara sokaklarında da altyapı ve ulaşım problemi yaşanmaması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken de belli bir plan doğrultusunda ilerliyoruz. Çalışma programımızda sorunlu olan tüm mahalleler var ve sırasıyla hepsine gireceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Metin Özülkü Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy
Spor Lionel Messi Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Ricardo Quaresma Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Türk Samsun Fransa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Belediye ekiplerinin asfalt mesaisi sürüyor - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 10:49:31. #1.15#
title