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Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yemleme çalışması yaptı.

ALTINOVA, YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yemleme çalışması yaptı.

Etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatı için Altınova belediyesi ekipleri, doğal alanlarda yemleme çalışması yaptı.

Altınova köylerinde ve kırsal alanlarda yapılan yemleme çalışmasına Altınova ilçe jandarma ekipleri de destek verdi.

Yemlemelerin ara ara devam edeceği öğrenildi.

AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri

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