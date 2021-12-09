Belediye ekipleri Gölcük Yaylası'ndaki aç kalan köpeklere yiyecek bırakıyor - Haberler
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Belediye ekipleri Gölcük Yaylası'ndaki aç kalan köpeklere yiyecek bırakıyor

Belediye ekipleri Gölcük Yaylası'ndaki aç kalan köpeklere yiyecek bırakıyor
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Yalıhüyük Belediyesi, ilçeye bağlı Gölcük Yaylası'ndaki aç kalan sokak köpeklerine haftanın iki günü yiyecek bırakıyor.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesi, ilçeye bağlı Gölcük Yaylası'ndaki aç kalan sokak köpeklerine haftanın iki günü yiyecek bırakıyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer yaptığı açıklamada, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası'nda kış döneminde boşalmasının ardından burada yaşayan köpeklere yiyecek desteği sağladıklarını söyledi.

Kışın zor geçtiği yaylada kalan köpeklerin yiyecek sıkıntısı çektiğini ifade eden Başkan Koçer, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kış mevsimine girilmesi ile Gölcük Yaylamızda hiç kimse kalmadı. Burada bulanan köpekler adeta bekçilik yapıyor. Belediye olarak her yıl onlara yiyecek götürüyoruz. Kış aylarında yaylamızda yer yer 2-3 metre kar yağıyor. O zamanda bu yiyecek yardımını yapacağız. Ayrıca doğada bulanan hayvanlar da bu yiyeceklerden faydalanıyor. Personelimizi görevlendirdik düzenli olarak yiyecek götürüyorlar."

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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