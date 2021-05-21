Belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmayacak
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Belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmayacak

Belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pazaryeri Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşirken, belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmamasına karar verildi.

Pazaryeri Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşirken, belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmamasına karar verildi.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündemde 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi, ek bütçe yapılmasının görüşülmesi, OEDAŞ tadilat planının görüşülmesi, LED tabela ilan reklam ücretinin görüşülmesi, belediyeye ait dükkanlardan 3 aylık kira alınmamasının görüşülmesi, belediyemize hibe edilecek araçların kabulünün görüşülmesi oldu. Tüm gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Toplantıya Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan da katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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