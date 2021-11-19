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Belediye binasından atlamaya kalkan kadını itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediye binasından atlamaya kalkan kadını itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye binasının son katındaki pencereye çıkıp intihar etmek isteyen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye binasının son katındaki pencereye çıkıp intihar etmek isteyen kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Atatürk Caddesinde bulunan belediye binasının son katında bir vatandaş bugün mesai saatlerinin bitimine doğru intihara teşebbüs etti. Belediye binasına yardım talebinde bulunmak üzere geldiği iddia edilen 34 yaşındaki M.G, 3. kattan atlamak istedi. Vatandaşların fark etmesi üzerine hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.G'yi i çıktığı yerden güvenli bir şekilde indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Belediye binasından atlamaya kalkan kadını itfaiye kurtardı

Belediye binasından atlamaya kalkan kadını itfaiye kurtardı

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