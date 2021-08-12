Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu

Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Programda muhtarlara seslenen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 70 mahallenin her birine hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek "Temizlik işleriyle, park bahçeleriyle, fen işleriyle elimizden geldiğince mahallelerimize ve köylerimize yetişmeye çalışıyoruz. Bizim, sadece ilçe belediyesi olarak hepsine yetişme imkanımız yok. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yanımızda olması, bize destek vermesi yaptığımız ve yapacağımız işlerde çok önemli" diye konuştu.

Başkan Yılmaz: En büyük sağduyu muhtarlarımıza ait

Balıkesir'in, pandemi sürecinde diğer illerle karşılaştırıldığında verilerinin olumlu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "20 ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve muhtarlarımızla hep beraber süreci iyi yönettik. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan da bakanlarımızdan da teşekkür aldık, sizlere iletmek istiyorum. Burada en büyük sağduyu muhtarlarımıza ait. Çünkü onlardan kaynaklı bir organizasyon oldu. Emeğinize sağlık, iyi atlattık inşallah pandemi tekrar başlamaz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar taleplerini başkanlara iletti

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal da programda muhtarlara su faturaları ve abonelikler hakkında bilgi vererek, "Suyumuza sahip çıkarsak gelecek nesillerimize de sahip çıkmış oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından Karesili muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a taleplerini iletti. - BALIKESİR

Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu
Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu
Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:07:18. #1.15#

title