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Belediye başkanları Emet'te buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belediye başkanları Emet'te buluştu

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Belediye Başkanları belediyelerin gerçekleştirdiği projeleri değerlendirip, yeni projeler üzerine istişarede bulundular. Halen alt yapı çalışmaları devam eden Emet Hisarcık Karma Sanayi Sitesi ve yatırımcılar konularının da değerlendirildiği görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanlarına teşekkür etti. Başkan Doğan, Başkan Demirci ve Başkan Çalışkan'a 100. yıl anısına hazırlanan Dr. Fazıl Doğan'ın "Milli Mücadele Anıları" ve Ahmet Öztürk'ün "Doktorlar Köy Yollarında" kitapları ile İstiklal Marşının yazılı olduğu bez flamayı takdim etti. - KÜTAHYA

Belediye başkanları Emet'te buluştu

Belediye başkanları Emet'te buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika

Bilal Demirci, Hüseyin Doğan, Hisarcık, Emet, Politika, Haber

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