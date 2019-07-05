Belediye başkanının kız kardeşi toprağa verildi

Belediye başkanının kız kardeşi toprağa verildi

Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan toprağa verildi.

Belediye başkanının kız kardeşi toprağa verildi

Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan toprağa verildi.

Yaklaşık 2 ay önce Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Aktan, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Aktan'ın yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altınok, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı.

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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