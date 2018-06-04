Belediye Başkanından Skandal Sözler: Oy Vermezlerse İşsiz Bırakmak Namus Borcumdur

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

"İŞSİZ BIRAKMAK NAMUS BORCUMDUR"

Partisinin seçim toplantısında yaptığı konuşmada kadrolu işçilere üstü kapalı göndermede bulunan Menderes Atilla "Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Atilla'nın oy istemek için kullandığı yöntemi sert sözlerle eleştirdi.