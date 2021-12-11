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BELEDİYE BAŞKANIMIZ RAHMİ METİN GENÇLERLE KAMPTA BULUŞARAK SOHBET ETTİ…

BELEDİYE BAŞKANIMIZ RAHMİ METİN GENÇLERLE KAMPTA BULUŞARAK SOHBET ETTİ…
Habermetre - Haberler | Toplum

Rize gençlik merkezlerinin gönüllü gençleri Fındıklı gençlik kampında ki "Gönüllülük Kampına" katıldılar.

RİZE (Habermetre) - Rize gençlik merkezlerinin gönüllü gençleri Fındıklı gençlik kampında ki "Gönüllülük Kampına" katıldılar. Kampı ziyaret eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin gençlerle tecrübe paylaşımı yaparak sohbet gerçekleştirdi.

Eşiyle birlikte gençlerle kampta buluşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin; gençlik yıllarından bu yana hayatında edinmiş olduğu tecrübe ve deneyimlerini gençlerle paylaşarak, öğrencilerden gelen sorulara cevap verdi.

Tecrübe paylaşım etkinliğinin ardından Belediye Başkanımız Rahmi Metin, Fındıklı Gençlik Kampı alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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