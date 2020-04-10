Belediye Başkanı Yılmaz, polislere baklava ikramında bulundu Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, polis kontrol noktasındaki görevli polislere baklava ikramında bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, polis kontrol noktasındaki görevli polislere baklava ikramında bulundu.

Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla ilçe girişinde bulunan kontrol noktasında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

Polislere baklava ikram eden Yılmaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun en büyük sıkıntılarını çekenlerden biri de sizlersiniz. Bu süreçte bizler de sizlerin yanınızda olduğumuzu bildirmek için bugün de yarın da yanınızdayız. Moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız." dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirten polisler Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Ziyarette MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan ve İl Genel Meclisi üyeleri de bulundu.

Kaynak: AA