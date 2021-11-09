Belediye başkanı uyardı, yüzü tam görünmeyen Atatürk posteri düzeltildi

TRABZON'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'ne asılan ancak yüzü korkuluk nedeniyle tam olarak görünmeyen posteri, ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun uyarısıyla düzeltildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'ne vefatının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla posteri asıldı. Ancak köşkün balkon korkuluklarına asılan posterde, Atatürk'ün yüzünün yarısı görünmedi. Köşkü ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu posteri fark edince görevlileri, 'Bu poster böyle mi asılır, düzeltin' diye uyardı. Görevliler, indirdikleri posteri tam görünür halde yeniden astı.