Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı
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Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı Osmaniye Düziçi ilçe Belediye Başkanı Alper Öner, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle bayrak ve oyuncak dağıttı.

Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı

OSMANİYE - Osmaniye Düziçi ilçe Belediye Başkanı Alper Öner, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle bayrak ve oyuncak dağıttı.

Düziçi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hükümet konağı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören çelenk sunumu ile devam etti. Buradaki törenin sona ermesinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği üstü açık otobüsle ilçe merkezinde tur atan Belediye Başkanı Alper Öner, otobüsün üzerinden çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı. Renkli görüntülerin oluştu etkinlikte, oyuncak ve bayrak alan çocuklar mutlu oldu.

Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı
Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı
Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı
Belediye Başkanı üstü açık otobüsle tur atarak çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah

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