Belediye Başkanı Saraoğlu: Sendikal Faaliyetler Türk Demokrasisine Büyük Katkı Sağlamaktadır

"Yerel Buluşmalar" toplantısı kapsamında sendika temsilcileri ile bir araya gelen Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Sendikal faaliyetlerin gerçek konu ve içerikleri bakımından Türk demokrasisine büyük katkı sağlayacağı gerçeğine vurgu yaptı.

GDZ Gediz Otel'de düzenlenen istişare toplantısına Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Akbulut, AK Parti İlçe Gençlik kolları Başkanı Ali Akbulut, Belediye Meclis Üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Temsilcisi Ahmet Rasim Tırnavi, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ali Arısoy, Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Murat Kocabaş, Diyanet Sen İlçe Temsilcisi Hakan Özalp, Türk Büro-Sen İlçe Temsilcisi Yüksel Zorbozan, Türk Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Osman Turan Özdoğan, Türk Büro-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Erkan, Türk Tarım Orman-Sen İlçe Temsilcisi Yakup Öztürk, Öz Orman-İş Sen İlçe Temsilcisi Kudret Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda sendika temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Başkan Saraoğlu, "Sendika 19. Yüzyıldaki çok olumsuz işçi şartları nedeniyle ortaya çıkan ve kendilerini çalıştıran patronlara karşı bir örgütlenme biçimidir. Özellikle son yıllarda Sendikalar, kendi mesleki örgütlerini geliştirmek, sendikalara üye olan insanlara haklarını koruyarak bir hak mücadelesi sistemine doğru yol almaktadır. Sendikal faaliyetlerin gerçek konu ve içerikleri bakımından Türk Demokrasisine büyük katkı sağlayacağı bir gerçektir. Mücadelenizi bırakmayın. Her şey yasalarla sınırlıdır, yasalarla sınırlı olan hiç bir şeyi kimse engelleyemez. Yeter ki bu sınırlar içerisinde kalmayı gayret edelim. Bu özel gece de sizlerle birlikte olmaktan son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dilerim" dedi.

Sendika Temsilcileri, düzenlediği toplantı ile kendilerine ülke ve ilçe gündemini değerlendirme fırsatı sunan Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'na teşekkür ettiler.

Sendika temsilcilerinin Gediz'in geleceği noktasında hazırlanan ve yapılması düşünülen projeler konusunda görüş ve düşüncelerini paylaşmalarının ardından toplantı sona erdi.(EFE) - KÜTAHYA