Belediye Başkanı Mehmet Avunç, ekiplerle temizlik yaptı

Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temizlik yaptı.

Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temizlik yaptı.

Mahalle, cadde ve sokaklarında başlatılan çalışmalarını denetleyen Avunç, ekiplerin çalışmalarına eşlik etti.

Vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Avunç, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince, imkanlarımız el verdiğince vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Tüm alanlarda arkadaşlarımızla ve personellerimizle çalışıyoruz. Pandemi sürecinde de cadde ve sokaklarımızı aralıklarla temizleye devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin