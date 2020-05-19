Belediye Başkanı Kuş'tan Kadir Gecesi mesajı
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Belediye Başkanı Kuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, korona virüs salgının bitmesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Kuş'tan Kadir Gecesi mesajı
19.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:02

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, korona virüs salgının bitmesi temennisinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yayımladığı bir mesajla tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı. Kuş, Kuran'da bin aydan hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi ile ilgili mesajında, "Mübarek ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek ramazan ayında ettiğimiz dualar inşallah İslam coğrafyasına huzur getirir. Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede özellikle dünyada ve ülkemizde görülen birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine vesile olan pandemi olarak ilan edilen virüsün bir an önce bitmesi için de bol bol dua edip, rabbimize sığınacağız. İnşallah bu mübarek gecede edilen dualar coğrafyamıza barış, sağlık ve huzur getirir. Bu düşüncelerle başta Eyyübiyeli ve Şanlıurfalı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlarım" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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