Başkan Köse Halk Masası'nda çağrıları yanıtladı
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Başkan Köse Halk Masası'nda çağrıları yanıtladı

15.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:10
Başkan Köse Halk Masası'nda çağrıları yanıtladı

Belediye Başkanı Elif Köse, Halk Masası'na gelen talepleri bizzat dinlemek üzere çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, Halk Masası'na gelen talepleri bizzat dinlemek üzere çağrı merkezine gelen telefonları yanıtladı.

Başkan Köse'nin telefonda kendini tanıtarak vatandaşlarla konuşması arayan kişiler tarafından hem şaşkınlık hem de memnuniyetle karşılandı.

Safranbolu Belediyesi 3 ayrı noktada Halk Masası hizmeti vermeye devam ediyor. Belediye binası, Misak-i Milli Demokrasi Meydanı karşısı ve Tarihi Çarşı belediye binasında hizmet veren Halk Masası güler yüzlü personeli ile vatandaşların talep ve şikayetlerini alıyor. Halk Masasını arayarak ya da bizzat gelerek taleplerini bildiren vatandaşların, personel tarafından ilgili birime yönlendirdikleri talepler en hızlı şekilde çözülüyor.

Halk Masalarına son 6 ayda 2 bin 987 başvuru gerçekleştiğini bunların 2 bin 873 ünün çözüldüğünü 110 talebin üzerinde çalışıldığının bilgisini veren başkan Köse, vatandaşın istek ve talepleri önceliğimizdir ifadelerine yer verdi. Safranbolu'yu halk ile birlikte yöneteceğini belirten Köse, "Her fırsatta dile getiriyorum, bunun için de bugün vatandaşlarımızdan gelen talepleri bizzat alarak belediyemizden beklentilerini birinci ağızdan dinlemiş oldum. Her zaman söylediğim gibi bizler daha kolay ulaşılabilir bir belediye ve belediye başkanı olmak için hizmet alanlarımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Başkan Köse Halk Masası'nda çağrıları yanıtladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Kuzu

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