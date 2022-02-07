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Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarla bir araya gelerek mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarla bir araya gelerek mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette federasyon üyesi muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve bazı birim müdürlerinin de hazır bulunduğu konuşan Başkan Kılınç, mahallelerdeki sorunların çözümü için en büyük desteği muhtarlardan aldıklarını söyledi.

Başkan Kılınç, "Adıyaman Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen buluşmada vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve hemşerilerimizin huzurunu artıracak konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Kıymetli muhtarlarımızın taleplerini not ettik. Birlik ve beraberlik içinde Adıyaman'ımız için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise kendilerine her zaman destek verdiğini söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Abdulkadir Geylani, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Haber

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