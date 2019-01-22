Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu

Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam otomobili, Yozgat'ta yoldan çıkıp su kanalına girdi. Kazada yaralanan Zeybek'in sağlık durumu iyi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam otomobili, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkıp, arazideki su kanalına girdi. Kazada, Başkan Zeybek ile birlikte 3 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP SÜRÜKLENDİ

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Babalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Ağrı'ya giden, Ahmet Kahraman yönetimindeki 35 NGJ 61 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye girip sürüklendi.

BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ YARALANDI

Arazideki su kanalına girerek duran otomobilde bulunan Yücekapı Belediye Başkanı AK Parti'li İlhami Zeybek ile şoförü Ahmet Kahraman ve Ayhan Kayalar yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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