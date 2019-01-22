Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam otomobili, Yozgat'ta yoldan çıkıp su kanalına girdi. Kazada yaralanan Zeybek'in sağlık durumu iyi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Yücekapı beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeybek'in içinde bulunduğu makam otomobili, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkıp, arazideki su kanalına girdi. Kazada, Başkan Zeybek ile birlikte 3 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKIP SÜRÜKLENDİ
Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Babalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Ağrı'ya giden, Ahmet Kahraman yönetimindeki 35 NGJ 61 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye girip sürüklendi.
BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ YARALANDI
Arazideki su kanalına girerek duran otomobilde bulunan Yücekapı Belediye Başkanı AK Parti'li İlhami Zeybek ile şoförü Ahmet Kahraman ve Ayhan Kayalar yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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AMAN DIKKATCevap Yaz Yayından Kaldır
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Belde başkanının makam arabasına bak!!!!!!! Saltanata imgelerCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIK YA ARABAYA UMARIM BİŞEY OLMAMIŞTIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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arabayı yıkamak için kolayını seçmiş masrafları şimdi halka yükler cebinden ödemeye davet ediyorum başkanıCevap Yaz Yayından Kaldır
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AZ UÇMUŞLAR BİRAZ DAHA UÇSAYMIŞLAR NEDİR YANİİCevap Yaz Yayından Kaldır