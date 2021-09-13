Belediye Başkanı Kalaycı: 'Her zaman esnafımızın yanındayız' - Haberler
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Belediye Başkanı Kalaycı: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Belediye Başkanı Kalaycı:

Karaman Ahilik Haftası kutlama heyeti, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Karaman Ahilik Haftası kutlama heyeti, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Uysal, Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya bilgi verdi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahilik Haftası'nın tüm esnaflara hayırlar getirmesini temenni etti. Esnaf odalarıyla her konuda işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Kalaycı, "Karaman Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümüne katkı sunmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm esnaflarımızın Ahilik Haftasını tebrik ediyor, bol ve helal kazançlar diliyorum" dedi.

Ziyarete, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal'ın yanı sıra Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ile çeşitli Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. - KARAMAN

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Haber: Belediye Başkanı Kalaycı: 'Her zaman esnafımızın yanındayız' - Haberler
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