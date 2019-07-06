Belediye Başkanı Işık üç aylık çalışmasını değerlendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'yı hem yaşayanlar hem de yatırımcılar açısından tercih edilen ilk 5 il arasına sokmayı hedeflediklerini bildirdi.

Işık, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği üç aylık değerlendirme toplantısında, seçimden önce taahhütte bulundukları beş hedef ve beş anlayışı hemen uygulamaya başladığını söyledi.

Belirlenen hedefleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi seçim öncesi beş hedef belirlemiştik. Birincisi sosyal barışı sağlamak, ikincisi Kütahya'da göçü durdurmak, üçüncüsü yaşlanmış nüfusu gençleştirmek, dördüncüsü Kütahya'mızı hem yaşayanlar hem de yatırımcılar açısından tercih edilen ilk 5 il arasına sokmak ve beşincisi de Kütahyaspor'umuzu birinci lige çıkarmak gibi bir taahhüdümüz vardı. Bunları nasıl gerçekleştireceğiz sorusunun cevabı olarak da önce yaklaşımı ortaya koyduk. Bunu da açık kapı, katılımcı, şeffaf, sosyal ve yerinde hizmet ve buluşma belediyecilik anlayışlarını ortaya koyduk."

"Kentin trafik sorununu çözeceğiz"

Kentin şehir içi trafik sorunu olduğunu ve bunu ilerleyen günlerde düzenleyecekleri çalıştayda alınacak şura kararları ile çözeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Işık, "Kütahya'yı barıştırma sözüyle geldik. Kimseyle kavgam yok. Biz hizmet merciindeyiz. Kütahya Belediyesi hizmet makamıdır. Hizmetimizi yapacağız, bedelini de Kütahyalılar olarak hep beraber ödeyeceğiz. Geçmişte yapılan ne varsa herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Kölgeli, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk ile bazı sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA