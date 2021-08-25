Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip, bahşiş aldı

EDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düğün konvoyunun önünü kesip damattan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı.

EDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düğün konvoyunun önünü kesip damattan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı. Helvacıoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini incelemek üzere gittiği Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde düğün konvoyunun önünü keserek, damattan bahşiş aldı. Helvacıoğlu, gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diledi. Helvacıoğlu, "Güzel adetlerimizi sürdürmemiz gerekir" derken, aldığı bahşişle yakında bulunan kahvehanede vatandaşlara çay ısmarladı. Mustafa Helvacıoğlu, fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesile aktarmak gerek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel