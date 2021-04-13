Belediye Başkanı cep telefonunu sosyal medya hesabından paylaştı
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Belediye Başkanı cep telefonunu sosyal medya hesabından paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Belediye Başkanı cep telefonunu sosyal medya hesabından paylaştı

Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ya da herhangi bir talebi olan vatandaşların kendisine ulaşabilmeleri için sosyal medyadan cep telefonu numarasını paylaştı.

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Bu durum birçok kişinin büyük ilgisini çekerken Altınova sakinleri, 17 yıldır makam odasının kapısını açık tutan, sürekli milletin içinde olan ve istedikleri saat cep telefonundan ulaşabildikleri için bu durumun kendileri için şaşırtıcı olmadığını söyledi.

İşte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın sosyal medya paylaşımı;

" 0532 656 3989-Şahsi numaram

461 29 40 -Altınova Belediyesi

Haydi bismillah! Recep, Şaban derken işte geldi Ramazan. Bereket ve yardımlaşma, manevi aşk ve muhabbet ayı mübarek Ramazan'da sadece gönüllerimiz değil, tüm ihtiyaç ve talepleriniz için telefonlarımız da açık.Hepinizi bereket duası ile selamlıyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun."

Sosyal medya da kısa sürede taraflı tarafsız herkesin ilgi ve beğenisi çeken paylaşımla ilgili düşüncelerini paylaşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Benim 17 yıldır makam kapım herkese açık, kapanmaz. Ben değerli sürekli olarak hemşehrilerimle birlikteyim. Zaten cep telefon numaram herkeste var. Ancak Altınova'mız hızla büyüyor. Yeni taşınan vatandaşlarımız için numaramı paylaştım. Makamlar gelip geçici önemli olan gönül makamında yerinizin olması. Biz sevgide de hizmette de tam 17 yıldır sınır tanımıyoruz. Ama bu sevgi bu muhabbet karşılıklı, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı cep telefonunu sosyal medya hesabından paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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