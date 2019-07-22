Belediye Başkanı Bilgin, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

Bilgin, derneğinin sosyal yardım faaliyetleri ile ilgili Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy ve Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal'dan bilgi aldı.

Hayat Ağacı Derneğinin, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine market ortamında ulaştırdığını ifade eden Bilgin, veren el ile alan elin buluşturulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Hayat Ağacı Derneğinde, vekaletle kurban kampanyasının bu yıl da devam edeceğini belirten Başkan Bilgin, "Bir kurban hisse bedeli bin 350 lira. 11 Temmuz'da başlayan müracaatlar 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Kurban hissesi bağışlayanlara, bayramın 2. gününden itibaren 5 kilogram kemiksiz pay verilecek. Hayır sahiplerinin hisse bağışları sayesinde ihtiyaç sahipleri Gıda Bankasından yaptıkları alışveriş limitlerinin dışında her ay et alabilecek." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri için bir kurban hissesini Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Kaynak: AA