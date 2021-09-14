Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan aşı için önemli uyarı

Katıldığı televizyon programında Covid-19 aşısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Vatandaşlarımızın aşı tedirginliğini ben anlayabiliyorum. Yani bu tabii ki olabilir. İnsanlar bir anda yeni çıkmış bir aşıyı hemen vurdurmak istemeyebilir ama şöyle bir baktığımızda zaman Covid-19'dan kaynaklı yan etkiler, Covid-19 sonrası oluşacak vücuttaki etkilere baktığımız zaman aşılar neredeyse 7-8 aydır yapılıyor gayet güvenli. Şahsen ben 2 tane Sinovac aşımı oldum, biliyorsunuz Sinovac üç ay sonra etkili ondan sonra etkisi azalıyor. Daha sonra Biontech aşımı da oldum.

Ben halkımıza şunu söylüyorum; gerçekten zor bir süreç geçirdik, hassasiyetlerini anlıyorum, tedirginliklerini anlıyorum; ama aşı gerçekten bu hastalıktan bizi koruyacak en önemli olaydır. Maskebelki o an için bizi hastalıktan koruyabilir, toplum sağlığına faydası olabilir diyebiliriz ama eğer ki bu pandemiyi bitireceksek bunun tek yolu aşılanmaktır.

İstediğimiz aşıya hemen ulaşabiliyoruz, lütfen değerlendirelim

Ben tüm vatandaşlarıma tavsiye ediyorum, yani bu konuda da devletimizin hakkını vermek lazım şuanda Türkiye'de istediğin aşıya istediğin şekilde ulaşabiliyorsun. Böyle bir fırsat var, belki 3 veya 6 ay sonra böyle bir şansımız olmayacak. Böyle bir fırsat varken kaçırmasınlar bu kışı da daha zor geçirmeyelim. Eğer aşılanma bu şekilde devam ederse çok güzel olacak.

Akhisar en yüksek aşılanma oranına sahip

Akhisar, Manisa'nın en büyük ilçesi; baktığımız zaman büyük ilçeler 100 binin üzerindeki ilçeler arasında en yüksek aşılanma oranına sahibiz. Bizim geçen hafta başlattığımız "aşını ol konsere gel" kampanyası ardından şehrimizdeki aşılanma oranında yükselme oldu. Özellikle genç nüfustaki aşı olma oranının arttığını gözlemledik. Aşı olan tüm Akhisarlılara çok teşekkür ediyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımıza da lütfen araştırsınlar, incelesinler ondan sonra kararlarını versinler. Sosyal medyada söylenen her şeye inanmasınlar" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri