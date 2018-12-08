Belediye Başkanı Başsoy'a Coşkulu Karşılama

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Erzincan Belediye Başkanı adayı gösterdiği Cemalettin Başsoy, Ankara'dan dönüşünde omuzlarda coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti genel merkezinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında, Erzincan belediye Başkanlığı için yeniden AK Parti adayı olarak açıklanan Başsoy, Ankara'dan hava yoluyla kente döndü.

Başsoy, Erzincan Havalimanında partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Davullarla karşılanan Başsoy'u omuzlarına alan vatandaşlar, "Büyük Başkan" tezahüratı attı.

Karşılamada AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile kurulan platforma çıkan Başsoy, vatandaşları selamladı.

Başsoy, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye ve Erzincan'a hayırlı olmasını diledi.

Millete hizmet yolunda 17 yıldır tarih yazan AK Parti'de görev almanın şeref olduğunu ifade eden Başsoy, şunları söyledi:

"Şehrimizi imar ederken sevgimizi ve aşkımızı ortaya koyduk. Etrafı dağlık, ortası bağlık evimizde, hep beraber mutlu olarak yaşamak için kardeşliği birlik ve beraberliği ön planda tuttuk. Ayrımcılığa bölücülüğe asla pirim vermedik bundan sonrada vermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir şehir inşa etmeye çalıştık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ettik. Ramazan ayını da birlikte idrak ettik, muharrem ayını da birlikte idrak ettik."

Başsoy, 5 yıldır yaptıkları çalışmalarla bir taraftan kenti fiziki olarak inşa ederken bir taraftan da gönülleri kazanmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da gönül belediyeciliğine devam edeceğiz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çok konuşup havanda su dövmedik, laf üretmedik iş ürettik. Hedefimiz Erzincanımızı dünyanın en müreffeh şehri yapmak. Yakında seçim beyannamemizi açıklayacağız. Erzincanımızı kalkındıracak, istihdama yönelik çok güzel projeler hazırladık, yakında kamuoyuyla paylaşacağız."