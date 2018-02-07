Belediye Başkanı Aydın, Tokatlılar Derneğini Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'taki Tokatlılar Derneğini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Aydın, Sivas Tokatlılar Dernek Başkanı İsmail Altay'ın daveti üzerine kentte yaşayan Tokatlılarla bir araya geldi.

Aydın, ziyarette yaptığı konuşmada, Tokat ile Sivas'ın birbirine en yakın iller olduğunu kaydetti.

Tokatlı ve Sivaslıların aynı kültürün insanları olduğunu aktaran Aydın, "İki kültür birbirine çok yakın. Burada yaşayan tokatlı nüfus kadar, Tokat'ta yaşayan Sivaslı nüfus vardır. Bizler birlikte yaşayan şehirleriz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Sivas'ta yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, "Sivas birçok konuda örnek gösterilen bir şehir konumunda. Meydan düzenlemelerimiz, altyapı çalışmalarımız, sosyal yardım faaliyetlerimiz, mezarlık çalışmalarımız, kaldırım çalışmalarımız ve mesire alanlarımızla şehrimize farklı alanlarla çok sayıda proje kazandırdık." açıklamasında bulundu.

Altay da, "Bizler Tokat'ta doğduk ancak Sivas'ta doyuyoruz. Burayı kendi memleketimizden farklı görmüyoruz. Sivas'a birçok hizmetiniz var, bu hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleri de Başkan Aydın'a ziyaret için teşekkür etti.