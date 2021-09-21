Belediye başkanı, asfaltlanan yolun kazılmasına tepki gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye başkanı, asfaltlanan yolun kazılmasına tepki gösterdi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Belediye başkanı, asfaltlanan yolun kazılmasına tepki gösterdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazıldığını belirterek, tepki gösterdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazıldığını belirterek, tepki gösterdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü.

Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur." dedi.

TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı.

Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Demet Akalın Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Mustafa Denizli Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediye başkanı, asfaltlanan yolun kazılmasına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 14:37:39. #1.12#