Belediye Başkanı Arı, Tebrikleri Kabul Etmeyi Sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu hafta sonuna kadar 18.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların tebriklerini kabul etmeyi sürdürecek.

Belediye Başkanlığına seçildikten sonra sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşların hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul eden Başkan Rasim Arı, geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı bir açıklama ile seçimlerden önce verdikleri vaatlerine yerine getirmek için, tebrik kabullerini bu hafta başından itibaren hafta sonuna kadar 18.00-20.00 saatleri arasında yapacağını açıklamıştı.

Uygulamanın başlaması ile birlikte çok sayıda vatandaş, bu akşam saatlerinden itibaren Nevşehir Belediyesinde bir araya gelerek, Başkan Arı'yı tebrik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Arı, insan odaklı gönül belediyeciliğini tesis etmek için yoğun bir çaba ortaya koyacaklarını belirtti. Hizmetlerin ulaştırılması yönünde hiçbir ayrımcılık içerisinde olmayacaklarını dile getiren Başkan Arı, şehrin sportif, sosyal ve kültürel alanlarda Türkiye'nin önemli bir merkezi haline getirilmesi için çaba harcayacaklarını da vurguladı.

Bu arada Başkan Arı'yı Çat beldesinden ziyaret eden Mustafa Topal isimli genç ise, Kapadokya görüntüsü üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf tablosu hediye etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek tebriklerini iletenler arasında vatandaşların yanı sıra Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kaparınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın ve yönetim Kurulu üyeleri ile Kolej yöneticileri, Nevşehir Meteoroloji Müdürü Adem Yalçın, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Necdet Civelek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir KOSGEP İl Müdürü Ali Usta, Anne Eli Derneği Başkanı Tülay Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve beraberindeki mahalle muhtarları ve işadamı Halis Uluer yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA