Belediye Başkanı Arı: "Biz işimize bakıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Belediye Başkanı Arı: "Biz işimize bakıyoruz"

12.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:37

Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Her kuşun eti yenmez onu da bilesiniz" dedi.

Aksaray yolunda silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Her kuşun eti yenmez onu da bilesiniz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı önceki akşam Aksaray'ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarından makam aracı ile seyir halindeyken aracına saçmalar isabet etti. Aksaray Valiliği tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz işimize bakıyoruz ama her kuşun da eti yenmez. Onu da bilesiniz" dedi.

Arı, "Orası avlanma bölgesi, avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olma olasılığı üzerinde duruyoruz, öyledir. Yoksa bizin ne kimseyle işimiz olur, ne de kimsenin bizimle işi olur. Yani tesadüf olan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Onun haricinde bir şey yok biz işimize bakıyoruz. Ama her kuşun da eti yenmez onu da bilesiniz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Arı: 'Biz işimize bakıyoruz'
Belediye Başkanı Arı: 'Biz işimize bakıyoruz'
Belediye Başkanı Arı: 'Biz işimize bakıyoruz'
Belediye Başkanı Arı: 'Biz işimize bakıyoruz'
Belediye Başkanı Arı: 'Biz işimize bakıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti
Tüfekten çıkan saçmalar Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın aracına isabet etti
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya silahlı saldırı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'ya silahlı saldırı
Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı Taban yaşadıklarını anlattı
Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı Taban yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Şevval Sam Demet Akbağ Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Adem Ljajic Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Arı: "Biz işimize bakıyoruz" - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:41:34. #1.14#
title