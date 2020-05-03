Belediye Başkanı Altın iş yeri açılışına katıldı

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, iş yeri açılışına katıldı.

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, iş yeri açılışına katıldı.

Malazgirt Kümbet Cami karşısında açılan iş yerinin açılış kurdelesini kesen Altın, iş yeri sahiplerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkan Altın, yeni açılan iş yerlerin ilçenin geliştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. İlçenin daha yaşanabilir hale getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Altın, "İlçemize bu yatırımı yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Malazgirt'in büyümesi ve gelişmesine katkı sundular." dedi.

İş yeri sahibi Vahap Yılmaz, ilçeye yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Altın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA