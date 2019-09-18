Belediye Başkanı 89 yaşındaki ziyaretçisini yere oturarak dinledi

18.09.2019 16:44

-Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kendisini ziyarete gelen 89 yaşındaki vatandaşın sıkıntısını makam odasında onunla birlikte yerde oturarak dinledi.



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, müftülükten emekli 89 yaşındaki Salih Bala, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Belindeki rahatsızlık nedeniyle oturma güçlüğü yaşayan Salih Bala, bastonunu koltuğa yasladıktan sonra makam odasında yere oturdu.



Başkan Ceylan da, makam koltuğu yerine yaşlı misafirinin yanına oturarak derdini dinledi ve Bala'ya yardımcı olacağının sözünü verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ceylan; "Hayata güler yüzle, umutla bakabiliyorsak ve sağlığımız yerindeyse yaşın pek önemi yok. Yaşadığımız son ana kadar sevgimizi ve birbirimize olan ilgimizi kaybetmemeliyiz. Sizlerin tecrübeleri, birikimleri bizler için önemli. Geleceğimizin teminatı gençlerse siz de geleceğimizin sigortası, bizlerin de baş tacısınız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA