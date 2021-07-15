Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı
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Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı

Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ani tansiyon düşüşü yaşadığı öğrenilen Başkan Çetin, özel araçla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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