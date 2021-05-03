Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsüne yenik düştü
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Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsüne yenik düştü

Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsüne yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne yakalanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan ve durumu ağırlaşan Coşkun'dan acı haber geldi. Belediye Başkan Yardımcısının vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.

63 yaşındaki Ramazan Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıydı. Coşkun, 3 Temmuz 2020 tarihinde Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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